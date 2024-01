भारतीय दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) ने हाल ही में बीसीसीआई टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) के साथ सोशल मीडिया पर अपनी बातचीत का खुलासा. इस वीडियो में कोहली ने ये भी कहा कि अगर उन्हें कभी मौका मिले तो वो नोवाक के साथ क्रिकेट या टेनिस जरूर खेलना चाहेंगे. अब 24 ग्रैंड स्लैम विजेता खिलाड़ी ने भारतीय दिग्गज को जवाब भेजा है.

पूर्व भारतीय कप्तान ने बीसीसीआई के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए वीडियो में इस बारे में पूरी कहानी बताई थी. जोकोविच ने उस वीडियो को रीट्वीट कर कोहली को धन्यवाद दिया और उन्हें अपने साथ एक मैच खेलने के लिए आमंत्रित किया. हालांकि ये मैच क्रिकेट का होगा या टेनिस का ये अभी तक साफ नहीं है.

Thank you for these kind words @imVkohli Looking forward to the day we play togetherhttps://t.co/C8Lyz2B0J4

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 14, 2024