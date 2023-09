US Open 2023: नोवाक जोकोविच ने 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, यूएस ओपन फाइनल में मेदवेदेव को हराया

न्यूयॉर्क. सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 के फाइनल में डेनिल मेदवेदेव को हराकर 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा कर लिया है. रविवार देर रात गए फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने रुस के मेदवेदेव को 6-3, 7-6, 6-3 से हराया. जोकोविच का यह चौथा यूएस ओपन खिताब है. नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं.

नोवाक जोकोविच को 2021 में यूएस ओपन के फाइनल में मेदवेदेव के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, मगर रविवार को खेले गए फाइनल मैच में जोकोविच पूरी तरह मेदवेदेव पर हावी रही. जोकोविच ने पहला सेट 6-3 से आसानी से जीता, दूसरे सेट में मेदवेदेव ने वापसी की कोशिश की, मगर बाजी जोकोविच के नाम रही. जोकोविच ने दूसरा सेट 7-6 से जीता. तीसरे सेट में 6-3 से आसानी से जीत दर्ज कर जोकोविच ने रिकॉर्ड 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया.