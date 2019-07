India vs New Zealand, Semi-Final : पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल में रवींद्र जडेजा की प्रतिभा की ‘टुकड़ों में मिली बानगी’ ने उन्हें सभी मोर्चों पर धराशायी कर दिया. जडेजा को ‘टुकड़ों में अच्छा क्रिकेटर’ कहने के लिए आलोचना झेलने वाले मांजरेकर ने स्वीकार किया कि इस हरफनमौला ने उन्हें बल्ले, गेंद और फील्डिंग हर पहलू पर गलत साबित कर दिया. आईसीसी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें मांजरेकर कमेंटेटर इयान स्मिथ और नियाल ओब्रायन से बात कर रहे हैं. मांजरेकर ने वीडियो में कहा, प्रतिभा की टुकड़ों में बानगी से उसने मुझे हर मोर्चे पर धराशायी कर दिया. हमने इस जडेजा को पहले कभी नहीं देखा. वह आज असाधारण था.’

“By bits ‘n’ pieces of sheer brilliance, he’s ripped me apart on all fronts.”@sanjaymanjrekar has something to say to @imjadeja after the all-rounder’s fantastic performance against New Zealand.#INDvNZ | #CWC19 pic.twitter.com/i96h5bJWpE

— ICC (@ICC) July 10, 2019