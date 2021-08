देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अब नाम बदल दिया गया है. अब देश का यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड भारत के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद (Major Dhyan Chand) के नाम से जाना जाएगा. शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने टि्वटर पर इसकी घोषणा की. पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों की ऐसी भावनाएं थीं कि इस अवॉर्ड का नाम भारतीय खेलों के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर हो और इसलिए अब इस अवॉर्ड को अब मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरस्कार (Major Dhyan Chand Khel Ratna Award) के नाम से जाना जाएगा. केंद्र सरकार के इस फैसले की खूब तारीफ हो रही है.Also Read - ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहना छोटी बात नहीं, लेकिन पदक चूकने का मलाल: भारतीय कप्तान रानी रामपाल

इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब स्टेडियमों का नाम भी खेल जगत की हस्तियों के नाम पर होगा. पठान ने ट्वीट करते हुए अपन यह बात कही. 36 वर्षीय इरफान पठान ने दो ट्वीट करते हुए यह बात कही. Also Read - भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक नहीं, इससे भी बड़ा कुछ जीता है: कोच मरीन

Hopefully in the future sports stadium names will be after sportsmen too.

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) August 6, 2021