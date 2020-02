बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने ये कहकर विश्व इलेवन के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए एशिया इलेवन स्क्वाड का ऐलान किया कि- वो मौजूदा क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनना चाहते थे। लेकिन एशिया इलेवन टीम में टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम के नंबर एक बल्लेबाज बाबर आजम को जगह ना मिलने से फैंस हैरान है।

केवल आजम ही नहीं एशिया इलेवन टीम में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। जबकि पाकिस्तान टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर है। फैंस का सवाल है ये कि एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीम कैसे है जब इसमें ना तो टी20 का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है और ना ही नंबर एक टी20 टीम का कोई और खिलाड़ी।

बांग्लादेश बोर्ड ने किया एशिया XI का ऐलान; विराट कोहली, केएल राहुल के साथ रिषभ पंत शामिल

एशिया इलेवन में भारत को कुछ 6 खिलाड़ी, बांग्लादेश के चार, श्रीलंका के दो, अफगानिस्तान के दो और नेपाल का एक खिलाड़ी शामिल है। ऐसे में पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को जगह ना मिलने से फैंस खुश नहीं हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की।

Heard they haven’t included no.1 ranked batsman in asia xi so they can accommodate a no.10 ranked batsman — Shivam (@unlikeyouuu_) February 25, 2020

If you make an Asia XI team and don’t include Babar Azam, you’re not doing it right. — (@USigdel) February 25, 2020

Where is babar azam in Asia xi..? Every cricket fan wants to see babar and virat playing together..!

I wish that happens someday..!#BabarAzam #ViratKohli #ASIAXIvWORLDXI #asiaxi — tanyalasonu (@tanyalasonu) February 25, 2020

एशिया इलेवन स्क्वाड: केएल राहुल, विराट कोहली, शिखर धवन, तमीम इकबाल, लिट्टन दास, रिषभ पंत, मुशफिकुर रहीम, थिसारा परेरा, राशिद खान, मुस्ताफिजुर रहमान, संदीप लामिछाने, लसिथ मलिंगा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, मुजीब उर रहमान

विश्व इलेवन टीम: एलेक्स हेल्स, क्रिस गेल, फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), निकोलस पूरन, ब्रैंडन टेलर, जॉनी बेयरस्टो, कीरोन पोलार्ड, आदिल राशिद, शेल्डन कॉटरेल, लुंगी एनगिडी, एंड्रयू टाय, मिशेल मैक्लेनाघन