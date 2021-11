New Zealand vs Afghanistan, T20 World Cup 2021: न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को सुपर-12 के निर्णायक मुकाबले में शिकस्त देकर सेमीफाइनल की टिकट हासिल कर ली है. 7 नवंबर को आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi) में खेले गए टूर्नामेंट के 40वें मैच में न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. यह सुपर-12 में इस टीम की चौथी जीत रही, जिसके साथ न्यूजीलैंड ने ग्रुप-2 का दूसरा पायदान अपने नाम कर लिया.Also Read - PAK vs SCO Live Score: बाबर-रिजवान ने दिलाई सधी हुई शुरुआत, यहां देखें लाइव स्‍कोर

इस मैच के दौरान डारयल मिचेल (Daryl Mitchell) ने जबरदस्त फील्डिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अफगानिस्तान की पारी के 19.1 ओवर में जेम्स नीशम (James Neesham) की शॉर्ट बॉल पर राशिद खान (Rashid Khan) ने जबरदस्त शॉट खेला. ऐसा लगा कि गेंद सीधे बाउंड्री पार गिरेगी, लेकिन मिचेल ने हवा में गेंद को पकड़कर पीछे फेंक दिया, जिससे अफगानिस्तान को 6 के बजाय महज 2 रन मिले. Also Read - NZ vs AFG, T20 World Cup 2021: भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर, न्यूजीलैंड ने हासिल किया 'आखिरी टिकट'

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी अफगानिस्तान ने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 124 रन बनाए थे. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 18.1 ओवरों में ही 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य को पूरा कर लिया.

अफगानिस्तान के लिए नजीबुल्लाह जादरान ने 48 गेंदों में 73 रन की पारी खेली. न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए. वहीं, टिम साउदी ने दो सफलताएं अपने नाम की, जबकि जेम्स नीशम, एडम मिल्ने और ईश सोढ़ी को एक-एक विकेट मिला.

टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड टीम की ओर से कप्तान केन विलियम्सन (40 नाबाद) और डेवोन कॉन्वे (नाबाद 36) के बीच 56 गेंदों में 68 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई. जीत के साथ ही कीवी टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची. अफगानिस्तान की ओर से मुजीब उर रहमान और राशिद खान को एक-एक विकेट मिला.