T20 World Cup 2021, New Zealand vs Australia, Final: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 14 नवंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में (Dubai International Cricket Stadium) खिताबी मैच खेला जाना है. भारत खिताबी रेस से बाहर है, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर दूसरी टीमों को लेकर मीम्स शेयर करने से नहीं चूक रहे हैं. वसीम जाफर (Wasim Jaffer) सोशल मीडिया पर अलग-अगल तरह की पोस्ट कर लोगों का मनोरंजन करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने एक ऐसा ही मीम पोस्ट किया है, जो अब खूब वायरल हो रहा है. उस मीम में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन (Kane Williamson) भारत के पूर्व टी20 कप्तान विराट कोहली से टॉस पर सलाह मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं.Also Read - NZ vs AUS, T20 World Cup 2021 Final: ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा न्यूजीलैंड पर भारी, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

बता दें कि रविवार को आईसीसी टी20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और ब्लैक कैप्स के बीच भिड़ंत होने वाली है. मीम में कोहली के साथ विलियमसन चर्चा करते दिख रहे हैं. साथ ही भारत के पूर्व टी20 कप्तान न्यूजीलैंड के कप्तान को फाइनल की शुभकामनाएं भी रहे हैं. Also Read - वेस्टइंडीज क्रिकेट में Rahul Dravid वाली भूमिका निभाएंगे Shivnarine Chanderpaul, मिली यह जिम्मेदारी

मीम में विलियम्सन कोहली से सही फैसले लेने की टिप्स भी मांगते दिखाई दे रहे हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर में दोनों खिलाड़ियों को हंसते हुए दिखाया गया है. Also Read - NZ vs AUS Dream11 Prediction, T20 World Cup 2021 Final: जानिए Dream11 में कैसे बनाएं टीम, किसे चुनें कप्तान?