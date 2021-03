New Zealand vs Bangladesh, 1st ODI: न्‍यूजीलैंड की टीम ने बांग्‍लादेश के खिलाफ अपने घर पर खेली जा रही वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में मेहमानो को आठ विकेट से मात दी. बांग्‍लादेश की टीम मैच में महज 131 रन पर ही ऑलआउट हो गई. इसके बाद न्‍यूजीलैंड ने इस मुकाबले को 22वें ओवर में ही अपने नाम कर लिया. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, T20I: बांग्लादेश को बड़ा झटका, T20 सीरीज में नहीं खेलेंगे Tamim Iqbal

ट्रेंट बोल्‍ट (Trent Boult) इस मैच के हीरो रहे. उन्‍होंने चार विकेट निकाल बांग्‍लादेश के बल्‍लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी. जेम्‍स नीशम (James Neesham) और मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) को दो-दो विकेट मिले. इस जीत के साथ ही न्‍यूजीलैंड की टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. न्‍यूजीलैंड ने टॉस जीतकर (New Zealand opt to Bowl) पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. Also Read - IPL 2021: पूरा आईपीएल टूर्नामेंट खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी; बोर्ड ने किया NoC देने का ऐलान

पहले बल्‍लेबाजी के दौरान बांग्‍लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने 19 रन पर ही दो विकेट गंवा दिए थे. कप्‍तान तमीम इकबाल महज 13 रन बनाकर आउट हुए तो दूसरे सलामी बल्‍लेबाज सौम्‍य सरकार अपना खाता तक नहीं खोल पाए. Also Read - Match Highlights NZ vs PAK, 2nd Test, Day 2: केन विलियमसन और हेनरी निकोल्स के दम पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब

बांग्‍लादेश के लिए मध्‍यक्रम के बल्‍लेबाज महमूदुल्‍लाह रियाद ने बनाए. वो एक चौके और एक छक्‍के की मदद से 54 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा विकेटकीपर बल्‍लेबाज मुश्फिकुर रहीम ने 23 रनों का योगदान दिया. अन्‍य कोई बल्लेबाज ज्‍यादा देर पिच पर नहीं टिक सका. पूरी टीम 42वें ओवर में ही ऑलआउट हो गई.

132 रनों के आसान लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी न्‍यूजीलैंड की टीम को मार्टिन गप्टिल 38(19) और हेनरी निकोल्‍स 49*(53) ने अच्‍छी शुरुआत दिलाई. दोनों ने साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़े. इसके बाद तीसरे नंबर पर खेलने आए डेवन कोन्‍वे ने 52 गेंदों पर 27 रन बनाए. विल यंग 11 रन बनाकर नाबाद लौटे. हेनरी निकोल्‍स अपने अर्धशतक से एक रन से चूक गए. वो भी नाबाद पवेलियन लौटे.