Dream11 Team Prediction

सीमित ओवरों की 2 सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड दौरे पर गई बांग्लादेश की टीम को अभी तक अपनी पहली जीत का इंतजार है. बांग्ला टीम यहां 3 मैचों की वनडे और 3 टी20 इंटनेशनल मैचों की सीरीज खेलने आई थी. मेजबान टीम ने पहले वनडे सीरीज में उसका 3-0 से सफाया किया और अब टी20 सीरीज में भी उस पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है. गुरुवार को एक बार फिर जब दोनों टीमें ऑकलैंड के ईडन पार्क में आमने-सामने होंगी तो मेहमान बांग्लादेश की टीम चाहेगी कि वह कम से कम एक मैच में जीत दर्ज कर इस दौरे का अंत करे और वनडे के बाद टी20 सीरीज में अपना सफाया होने से बचा ले.

हालांकि बांग्लादेश की टीम को अपने कप्तान तमीम इकबाल और स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की कमी भी खल रही है. तमीम वनडे सीरीज के बाद स्वदेश लौट गए थे, जबकि शाकिब निजी कारणों से इस दौरे पर टीम के साथ नहीं आए. फिलहाल टीम की कमान 35 वर्षीय महमुदुल्लाह संभाल रहे हैं. इस मैच में यह हो सकती है आपकी ड्रीम11 टीम

TOSS: Bangladesh tour of New Zealand 2021 toss between New Zealand vs Bangladesh will take place at 11:30 pm (IST) –April 01.

Match Time: 11:30 am IST

Venue: at Eden Park, Auckland

BAN vs NZ: My Dream11 Team

विकेटकीपर : लिट्टन दास, डेवन कॉनवे (कप्तान), फिन एलन

बल्लेबाज : मार्टिन गप्टिल, सौम्य सरकार, ग्लेन फिलिप्स (VC)

ऑलराउंडर्स : मेहदी हसन

बॉलर्स : टिम साउदी, एडम मिल्ने, हमीश बेनेट और तस्कीन अहमद

संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable Playing 11)

बांग्लादेश संभावित प्लेइंग इलेवन

लिट्टन दास (WK), नईम शेख, सौम्य सरकार, मोहम्मद मिथुन, महमुदुल्लाह रियाद (कप्तान), अफीफ हुसैन, मेहदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, नसुम अहमद, शोरीफुल इस्लाम और तस्कीन अहमद

न्यूजीलैंड संभावित प्लेइंग इलेवन

मार्टिन गप्टिल, फिन एलेन, डेवन कॉनवे (WK), विल यंग, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरेल मिशेल, टिम साउदी (कप्तान), एडम मिल्ने, हमीश बेनेट और ईश सोढ़ी.

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की पूरी टीमें

बांग्लादेश: महमुदुल्लाह रियाद (कप्तान), मोसादिक हुसैन, नजमुल हुसैन शांतो, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मद मिथुन, लिट्टन दास, अफीफ हुसैन, सौम्य सरकार, नईम शेख, तस्कीन अहमद, अल अमीन हुसैन, शोरीफुल इस्लाम, हसन महमूद, सैफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान, मेहदी हसन मिराज, मेहदी हसन, रूबेल हुसैन, नसुम अहमद

न्यूजीलैंड: टिम साउदी (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, मार्क चैपमैन, विल यंग, टोड एस्टल, डैरेल मिशेल, फिन एलेन, डेवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, हमीश बेनेट, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिल्ने और ईश सोढ़ी

