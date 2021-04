फिन एलन (Finn Allen) की विस्फोटक हाफ सेंचुरी के बाद बांग्लादेश की लचर बैटिंग प्रदर्शन के चलते न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड टी20 में बांग्लादेश (NZ vs BAN) को 65 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा है. मेहमान बांग्लादेश 3 मैचों की टी20 सीरीज में मंगलवार को ही 2-0 से पिछड़कर सीरीज गंवा बैठी थी. लेकिन आज वह सीरीज में अपना क्लीन स्वीप बचाने के इरादे से उतरी थी. लेकिन बारिश से प्रभावित इस मैच को 10-10 ओवरों का ही खेला गया और मेहमान टीम यहां भी अपनी हार नहीं टाल पाई. इस तरह कीवी टीम ने 3-0 से यह सीरीज अपने नाम कर ली है. Also Read - NZ vs BAN- 3rd T20i: जानें भारत में कब और कहां देखें न्यूजीलैंड-बांग्लादेश मैच की LIVE Streaming और Live Telecast

बारिश से प्रभावित यह मैच पहले स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश के चलते मैच का टॉस रात 9 बजे संभव हो पाया. बांग्लादेश ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. 10 ओवर के इस मैच में पावरप्ले के लिए केवल 3 ओवर ही थे और एक गेंदबाज केवल दो ओवर ही कर सकता था. लेकिन इन बंदिशों का भी न्यूजीलैंड की टीम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा.

What a way to end a winning summer for the @BLACKCAPS, defeating Bangladesh by 65 runs in a rain-shortened match.

— Spark Sport (@sparknzsport) April 1, 2021