पाकिस्तान की टीम मंगलावर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना खोया सम्मान बचाने उतरेगी. तीन टी20i मैचों की सीरीज के वह पहले टो मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी है. तीसरे टी20 मैच में वह अपने क्लीन स्वीप से खुद को बचाने का इरादा लेकर मैदान में उतरेगी. मेजबान कीवी टीम ने सीरीज का पहला टी20 मैच 5 विकेट से अपने नाम किया था, तो दूसरे मैच में उसने 9 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त दी.

अब सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला नेपियर के मेक्लीन पार्क (McLean Park, Napier) में खेला जाएगा. दूसरे मैच में कीवी टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सेफर्ट (Tim Seifert) और कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने पाक गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी. इन दोनों ने पाकिस्तान को इस कदर पीटा कि टीम के किसी और बल्लेबाज को मैदान पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मेजबान टीम ने यहां 9 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज पर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली.

पाकिस्तान टीम सीरीज के आखिरी मैच में इन दोनों बल्लेबाजों पर नकेल कसने की पूरी कोशिश करेगी. इसके अलावा रविवार को मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) के अलावा उसका कोई भी बल्लेबाज मैच में कोई कमाल नहीं दिखा पाया था. हफीज ने रविवार को नाबाद 99 रन की उपयोगी पारी खेली थी. मेहमान टीम को एक बार फिर अपने इस अनुभवी बल्लेबाज से यही उम्मीद है.

पाकिस्तान की टीम इस सीरीज में अपने कप्तान बाबर आजम (Babar Azam), फखर जमां (Fakhar Zaman) और इमाम-उल-हक (Imam-ul-Haq) के बिना बिखरी दिख रही है लेकिन कोच मिस्बाह उल हक अपने बल्लेबाजों से इस आखिरी मैच में कुछ दमखम दिखाने की पूरी उम्मीद कर रहे होंगे.

इस समय कीवी टीम के गेंदबाज चाहे वे युवा जेकब डफी (Jacob Duffy) हों या फिर अनुभवी कायल जैमिसन (Kyle Jamieson), स्कॉट कुग्लेइन (Scott Kuggeleijn) या टिम साउदी (Tim Southee) यह सभी गेंदबाज बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं.

TOSS: Pakistan tour of New Zealand 2020/21 toss between New Zealand vs Pakistan will take place at 11:30 am (IST) –December 22.

Match Time: 11:30 am IST

Venue: at McLean Park, Napier

PAK vs NZ: My Dream11 Team

विकेटकीपर : टिम सेफर्ट (कप्तान)

बल्लेबाज : केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, अब्दुला शफीक, मार्टिन गप्टिल, हैदर अली

ऑलराउंडर्स : मोहम्मद हफीज (उपकप्तान), जेम्स नीशम

बॉलर्स : टिम साउदी, वहाब रियाज, ट्रेंट बोल्ट

संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable Playing 11)

न्यूजीलैंड

मार्टिन गप्टिल, टिम सेफर्ट (WK), केन विलियमसन (कप्तान), डेवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, कायल जेमिसन, स्कॉट कुग्लेइन, टिम साउदी, इश सोढ़ी, ट्रेंट बोल्ट

पाकिस्तान

मोहम्मद रिजवान (WK), अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, मोहम्मद हफीज, शादाब खान (कप्तान), खुशदिल शाह, हमाद वसीम, फहीम अशरफ, मोहम्मद हसनैन, शाहीद आफरीदी, हारिस रौफ