न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान (NZ vs PAK 2nd T20i) की टीम को दूसरे टी20 मैच में भी हार का सामना करना पड़ा है. मेजबान टीम को पाकिस्तान ने 164 रन की चुनौती दी थी, लेकिन कीवी टीम ने 4 गेंदें शेष रहते यह लक्ष्य 9 विकेट से अपने नाम कर लिया. टिम सेफर्ट (Tim Seifert) ने नाबाद 84 और कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने नाबाद 57 रन की पारी खेली. पाकिस्तान की ओर से सिर्फ फहीम अशरफ (1/19) विकेट ले पाए.

इससे पहले पाकिस्तान ने आज सेडन पार्क में खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया. पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मैच के दूसरे ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर उसने अपने 2 विकेट गंवा दिए. टिम साउदी (Tim Southee) ने यहां हैदर अली (8) और शफीक (0) को आउट किया.

नंबर 4 बैटिंग के लिए मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) उतरे थे. लेकिन पावरप्ले के अंतिम ओवर में विकेटकीपर बल्लेबाज रिजवान (22) यहां साउदी का तीसरा शिकार बने. कप्तान शादाब खान (Shadab Khan) भी कुछ खास नहीं कर पाए और 4 रन के निजी स्कोर वह जिम्मी नीशम का शिकार बने.

एक छोर पर मोहम्मद हफीज ने अपना बेहतरीन खेल जारी रखा. उन्होंने खुशदिल (14) के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 63 रन की अहम साझेदारी निभाई. खुशदिल के बाद फहीम अशरफ (4) भी आउट हो गए और नंबर 8 पर उतरे इमाद वसीम ने नाबाद 10 रनों का योगदान दिया. हफीज अंत तक आउट नहीं हुए और उन्होंने 5 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्के जड़कर 99 रन बनाए, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने मेजबान टीम के सामने 164 रनों की सम्मान जनक चुनौती रखी.

हालांकि कीवी टीम को इस लक्ष्य को हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं हुई. चौथे ओवर में मार्टिन गप्टिल (Martin Guptill) 21 के निजी स्कोर पर फहीम अशरफ का शिकार जरूर बने. लेकिन इसके बाद टिम सेफर्ट और कप्तान केन विलियमसन ने मेहमान टीम को दूसरी कामयाबी के लिए पूरे मैच में तरसा दिया.

दोनों बल्लेबाजों ने चौके छक्के बरसाने का काम जारी रखा और अंत में 4 गेंद शेष रहते यह लक्ष्य आसानी से अपने नाम कर लिया. सेफर्ट ने 63 गेंदों में 84 रन की अपनी पारी में 8 चौके और 3 छक्के जमाए, वहीं कप्तान केन विलियमसन ने 57 रन बनाने के लिए 42 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 1 एकमात्र छक्का भी जमाया.