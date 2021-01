न्यूजीलैंड के कप्तान (Kane Williamson) का शानदार फॉर्म जारी है. विलियमसन ने पाकिस्तान (New Zealand vs Pakistan) के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भी अपना शतक पूरा कर लिया है. विलियमसन ने अपना यह शतक 140 बॉल में पूरा किया, जिसमें 15 चौके भी जड़े. टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 के पायदान पर मौजूद विलियमसन ने इस शतक से अपने स्थान को और मजबूत कर लिया है. यह उनके करियर का 24वां टेस्ट शतक है. इस पारी में उन्होंने 105 बॉल पर अपनी फिफ्टी पूरी की थी. लेकिन इसके बाद तो उन्होंने अपना अंदाज ही बदल दिया और अगले 50 रन सिर्फ 35 बॉल में पूरे कर लिए. Also Read - Christchurch Test: स्टंप माइक में कैद हुई पाकिस्तानी क्रिकेटर की सलाह, सुनिए मोहम्मद अब्बास से क्या बोले नसीम शाह

बीते 3 टेस्ट में यह उनका लगातार तीसरा शतक है. इससे पहले उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ हेम्लिटन टेस्ट में 251 रन की पारी खेली थी. फिर पाकिस्तान के खिलाफ माउंट मानगनुई में पाकिस्तान के खिलाफ 129 रन की पारी खेली और अब यह शतकीय पारी को वह आगे बढ़ा रहे हैं. विलियमसन के इस शतक से न्यूजीलैंड ने इस टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. इस मैच का दूसरे दिन का खेल जारी है और कीवी टीम मेहमान टीम से पहली पारी के आधार पर सिर्फ 32 रन ही पीछे है. Also Read - New Zealand vs Pakistan: पाक कप्तान बाबर आजम का दूसरे टेस्ट में खेलना अनिश्चित

इससे पहले कीवी टीम कुछ पलों के लिए थोड़ी सी मुश्किल में जरूर दिखी थी, जब 52 के कुल स्कोर पर उसके दोनों ओपनर्स टॉम ब्लंडल (16) और टॉम लैथम (33) दोनों 5 बॉलों के अंतर में आउट कर पवेलियन लौट गए. इसके बाद रॉस टेलर (12) भी कुछ कमाल नहीं कर पाए और मोहम्मद अब्बास की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद कप्तान केन विलियमसन के साथ हेनरी निकोल्स ने क्रीज पर अपने पांव जमाए और मैच में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी.