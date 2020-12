न्यूजीलैंड और पाकिस्तान (NZ vs PAK T20i) की टीमें तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही हैं. मेजबान टीम ने आज पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया. इस बीच कैमरामैन का शानदार कैप्चर चर्चा में है. खुले आसमान में धरती से दूसरे ग्रहों को देखना एक अलग ही अनुभव बयां करता है. मैच कवर करने आए कैमरामैन ने यहां ऐसा ही कुछ कारनामा अपने कैमरे में कैद किया. उसने बृहस्पति और शनि (Jupiter and Saturn) ग्रह को कैप्चर किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. Also Read - NZ vs PAK: पाकिस्तानी खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड में नहीं मिली प्रैक्टिस की इजाजत

कैमरामैन ने यह कमाल मैच की दूसरी पारी में किया, जब न्यूजीलैंड की टीम 164 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. कीवी पारी का 11वां ओवर प्रगति पर था और कैमरामैन ने अपने कैमरे को आसमान की ओर कुछ ऐसे जूम किया कि उसने यहां ये दो ग्रहों को कैप्चर कर लिया. Also Read - Pakistan Cricket Team को अंतिम चेतावनी, बार-बार क्‍वारंटाइन नियम तोड़ने पर NZ के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने कही ये बात

Jupiter and Saturn can be seen from Seddon Park, but the stars/planets don't appear to be aligning for Pakistan today. Also Read - पाक खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड में कोरोना, सरकार पर भड़के शोएब अख्तर

NZ need 64 from 53 balls with nine wickets in hand.

LIVE COMMENTARY:

👉 https://t.co/omeN2wkNrJ 👈#NZvPAK #PAKvNZ pic.twitter.com/JUl8GpRO1U

— 🏏FlashScore Cricket Commentators (@FlashCric) December 20, 2020