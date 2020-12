न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान (New Zealand vs Pakistan) को पहले टेस्ट मैच में 101 रन हरा दिया है. मैच के 5वें दिन एक वक्त फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान ने ऐसे पांव जमाए थे कि लगने लगा था कि पाकिस्तान इस मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब हो जाएगा. लेकिन कायल जैमिसन ने जैसे ही रिजवान (60) LBW आउट किया, वैसे ही मेजबान टीम ने मैच पर अपना शिकंजा कस लिया.पाकिस्तान मैच के 5वें और अंतिम दिन 271 रन बनाकर ऑलआउट हो गया. Also Read - New Zealand vs Pakistan, 1st Test: कप्तान मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ की शतकीय साझेदारी से संभला पाकिस्तान, फॉलोऑन बचाया

इस तरह 2 मैचों की इस सीरीज में उसने 1-0 की बढ़त बना ली है. इस घरेलू सत्र में यह उसकी जीत की हैट्रिक है. इससे पहले उसने वेस्ट इंडीज को अपने घर में 2-0 से मात दी थी. हालांकि पाकिस्तान ने उसे कड़ी चुनौती दी और इस सत्र में पहली बार न्यूजीलैंड का कोई टेस्ट 5वें दिन तक पहुंच पाया.

फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने एक वक्त क्रीज पर ऐसे पांव जमाए कि उन्होंने इस मैच के ड्रॉ की उम्मीदें जगा दी थीं. दोनों बल्लेबाजों ने 5 घंटे से ज्यादा बल्लेबाजी की. पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए मैच की चौथी पारी में 373 रन का लक्ष्य मिला था और 71 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद पूरी टीम दूसरी पारी में 271 रन पर आउट हुई. इससे पहले पाकिस्तान को पहली पारी में 239 रन पर आउट करके मेजबान ने 192 रन की बढ़त ली थी.

लेफ्ट आर्म स्पिनर मिशेल सेंटनेर ने 11वें नंबर के बल्लेबाज नसीम शाह को पवेलियन भेजा. इससे पहले नसीम और शाहीन अफरीदी ने कीवी गेंदबाजों को 8 ओवर तक छकाया. आखिरी दिन सुबह ट्रेंट बोल्ट ने अजहर अली (38) को दिन की तीसरी ही गेंद पर आउट कर दिया.

इसके बाद हालांकि फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान ने न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों पर लगभग पानी ही फेर दिया था. दोनों ने शतकीय साझेदारी करके कीवी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया.

बल्लेबाजी के लिए कठिन पिच पर दोनों ने आखिरी दिन सुबह 2 सत्र निकाले और ड्रॉ की उम्मीदें जगा दी थीं. दोनों ने 5वें विकेट के लिए 165 रन जोड़े और 5 घंटे तक क्रीज पर डटे रहे.

फवाद ने 236 गेंद में 14 चौकों की मदद से 102 रन बनाए। वहीं पहली पारी में 71 रन बनाकर पाकिस्तान को फॉलोऑन से बचाने वाले रिजवान ने 156 गेंद में 60 रन की पारी खेली.

काइल जैमीसन ने रिजवान को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा. फवाद को नील वेगनेर ने विकेटकीपर बी जे वाटलिंग के हाथों लपकवाया. इसके बाद पुछल्ले बल्लेबाजों से चमत्कार की उम्मीद करना बेमानी था.

न्यूजीलैंड को इस जीत एक और फायदा हुआ है कि वह अब वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 के स्थान के और करीब पहुंच गई है. फिलहाल ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 के पायदान पर है और न्यूजीलैंड नंबर 2 पर दोनों टीमों के फिलहाल 116-116 रेटिंग प्वाइंट्स हैं.

इनपुट : भाषा