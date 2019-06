लंदन: मैदान गीला होने के कारण यहां एजबेस्टन मैदान पर बुधवार को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच होने वाले आईसीसी विश्व कप-2019 के मैच में टॉस में देरी हुई है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. जबकि पाकिस्तान को पहले गेंदबाजी करनी होगी. बता दें कि सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को अब अपने सभी मैच जीतने ही होंगे. पाकिस्तान ने पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को मात दी थी.

New Zealand win the toss and will bat first at Edgbaston!

Despite the delayed start, no overs have been lost. #CWC19 | #NZvPAK pic.twitter.com/Swu5BfQOjO

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 26, 2019