न्यूजीलैंड और पाकिस्तान (NZ vs PAK 1st Test) की टीमें माउंट मोनगानुई में 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मैच खेल रही हैं. मैच के पहले दिन मेजबान टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट गंवाकर 222 रन जोड़ लिए हैं. स्टंप्स के समय कप्तान (Kane Williamson) केन विलियमसन (94*) और (Henry Nicholls) हैनरी निकोल्स (42*) रन बनाकर सुरक्षित पवेलियन लौटे. इस बीच मैच में एक मजेदार लम्हा देखने को मिला. यह स्पिन गेंदबाज यासिर शाह (Yasir Shah) थे, जो हैनरी निकोल्स पर मजेदार ढंग से अपनी खीझ निकालते दिखे. Also Read - New Zealand vs Pakistan, 3rd T20I: नेपियर टी20 में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा पाकिस्तान ने बचाई लाज

यासिर शाह पारी का 77वां ओवर फेंक रहे थे. इस ओवर की पहली गेंद पर हैनरी निकोल्स कट मारना चाहते थे लेकिन वह गेंद को मिस कर गए. यासिर शाह चाहते थे कि वह गेंद पर कम से कम बल्ले का किनारा तो टच कर ही दें, जिससे पीछे खड़े विकेटकीपर और कप्तान रिजवान गेंद को कैच कर लें. Also Read - New Zealand vs Pakistan Test Series: न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान, जानें किसे मिली जगह

गेंद पूरी तरह मिस होते ही यासिर शाह फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, ‘आउट हो जा भूतनी के.’ इस दौरान निकोल्स 27 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. सोशल मीडिया पर यासिर के इस मजेदार अंदाज को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. Also Read - New Zealand vs Pakistan, 3rd T20I Live Streaming: जानें साख की लड़ाई में पाकिस्तान टीम कब और कहां न्यूजीलैंड से भिड़ेगी

देखें यासिर शाह का यह मजेदार वीडियो

OUT hoja Bhootni kay 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Yasir larky pic.twitter.com/2JSUc8W9uw — … (@7Strang_er18) December 26, 2020

हालांकि मेजबान टीम ने रॉस टेलर (70) का विकेट गंवाने के बाद दिन में कोई और विकेट नहीं गंवाया. तीसरे विकेट के रूप में आउट होने वाले टेलर जब आउट हुए तब कीवी टीम का स्कोर 133 रन था. इसके बाद कप्तान केन विलियमसन और हेनरी निकोल्स ने अपनी टीम को बखूबी संभाल लिया. दोनों बल्लेबाज चौथे विकेट के लिए अविजित 89 रन की साझेदारी कर चुके हैं.

रविवार को दोनों खिलाड़ी 222 रन से आगे का खेल शुरू करेंगे. इससे पहले कीवी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और शाहीन आफरीदी ने मैच के पहले ही ओवर में टॉम लैथम (4) और 11वें ओवर में टॉम ब्लंडल (5) को आउट कर मेजबान टीम को 13 रन पर दो झटके दे दिए थे. इसके बाद रॉस टेलर और कप्तान विलियमसन ने पारी को बखूबी संभाला.