Cricket News Today: ऑकलैंड में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान न्‍यूजीलैंड ने वेस्‍टइंडीज (New Zealand vs West Indies, 1st T20I) पर डकवर्थ लुईस नियम की मदद से पांच विकेट से जीत दर्ज की. जेम्‍स नीशम (James Neesham) और लॉकी फर्ग्‍यूसन (Lockie Ferguson) रहे। नीशम ने 24 गेंदों पर 48 रन बनाए। वही, फर्ग्‍यूसन ने पांच विकेट हॉल अपने नाम किया.

न्‍यूजीलैंड ने टॉस जीतकर वेस्‍टइंडीज (IND vs NZ, 1st ODI) को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. कप्‍तान कीरोन पोलार्ड ने 37 गेंदों पर 75 रन की शानदार पारी खेली. फेबियन एलन के बल्‍ले से 26 गेंदों पर 30 रन निकले तो आंद्रे फ्लेचर ने 14 गेंदों पर 34 रन बनाए. लॉकी फर्ग्‍यूसन (Lockie Ferguson) ने पांच विकेट हॉल अपने नाम कर रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. कार्यवाहक कप्‍तान टिम साउदी ने भी दो विकेट‍ निकाले.

बारिश के चलते वेस्‍टइंडीज की टीम केवल 16 ओवर ही बल्‍लेबाजी कर पाई. न्‍यूजीलैंड को जीत के लिए 16 ओवरों में 176 रनों का लक्ष्‍य मिला. 34 रन पर दो विकेट गिरने के बाद न्‍यूजीलैंड के लिए डिवोन कोन्‍वे ने 29 गेंदों पर 41 रन की पारी खेलकर टीम को संभाला. रॉस टेलर अपना खाता तक नहीं खेल पाए.

जेम्‍स नीशम (James Neesham) ने इसके बाद टीम के लिए तूफानी पारी खेली. उन्‍होंने पांच चौकों और तीन छक्‍कों की मदद से 24 गेंदों पर 48 रन ठोक दिए. वहीं, मिशेल सेंटनर ने भी तीन छक्‍के लगाए और महज 18 गेंदों पर 36 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम की जीत सुन‍िश्चित की.