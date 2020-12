Latest Cricket News: केन विलियमसन (Jermaine Blackwood) की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने रविवार को वेस्टइंडीज (New Zealand vs West Indies 1st Test) को पहले टेस्ट मैच में पारी और 134 रन से रौंद दिया. कीवी टीम की विंडीज के खिलाफ क्रिकेट के लंबे प्रारूप में ये अब तक सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले न्यूजीलैंड की मेहमान विंडीज के खिलाफ सबसे बड़ी जीत पारी और 105 रन की थी जो उसने वेलिंगटन के बेसिन रिवर्ज में साल 1999 में हासिल की थी. Also Read - New Zealand vs West Indies 1st Test: न्यूजीलैंड की पारी की जीत की राह में रोड़ा बने विंडीज के ब्लैकवुड और जोसफ

कीवी टीम की अपने घर में लगातार 14वीं जीत है

इस जीत के साथ कीवी टीम ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड की अपने घर में ये लगातार 14वीं जीत है. विंडीज की ओर से जर्मेन ब्लैकवुड और अल्जारी जोसफ (Alzarri Joseph) ने पारी की हार टालने के भरसक प्रयास किए लेकिन चौथे दिन लंच से पहले उसकी पूरी टीम दूसरी पारी में 247 रन पर ढेर हो गई. दोनों ने सातवें विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी की.

ब्लैकवुड और जोसफ ने उस समय ये साझेदारी बनाई जब विंडीज टीम 89 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी.

चौथे दिन की शुरुआत 6 विकेट पर 196 रन से की

वेस्टइंडीज ने दिन की शुरुआत दूसरी पारी में 6 विकेट पर 196 रन से की. जेसन होल्डर (Jason Holder) की अगुवाई वाली विंडीज टीम को पारी की हार टालने के लिए 185 रन और चाहिए थे लेकिन टीम इसमें सफल नहीं हो सकी. न्यूजीलैंड को दिन की पहली सफलता के लिए 16 ओवर इंतजार करना पड़ा. काइल जेमीसन (42/2) ने जोसफ को आउट कर खतरनाक दिख रही साझेदारी का अंत किया. जोसफ ने 125 गेंद में 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 86 रन बनाए.

दिन की शुरुआत 80 रन से करने वाले ब्लैकवुड (104) ने अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया. वह हालांकि 141 गेंद में 104 रन बनाने के बाद नील वेगनर (66/4) की गेंद पर टिम साउदी को कैच दे बैठे. उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और दो छक्के लगाए.

वेगनर ने शेन गैब्रिएल (00) को बोल्ड कर न्यूजीलैंड को जीत दिलाई. शेन डोरिच चोटिल होने के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे.

न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 519 रन पर घोषित की थी

न्यूजीलैंड ने विलियमसन के 251 रन के दम पर पहली पारी 7 विकेट पर 519 रन बनाने के बाद घोषित की थी. जवाब में वेस्टइंडीज टीम पहली पारी में 138 रन ही बना सकी. सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 11 दिसंबर से वेलिंगटन में खेला जाएगा.