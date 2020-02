भारतीय क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में जारी 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी पूरी की. श्रेयस ने ये शतकीय पारी उस समय खेली जब टीम को इसकी सख्त जरूरत थी.

श्रेयस अय्यर के पहले वनडे शतक, विराट-राहुल की अहम पारियों से NZ के सामने 348 रन का लक्ष्‍य

टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की ओर से भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करने के बाद टीम इंडिया एक समय 156 रन के कुल स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी जिसमें डेब्यूटेंट ओपनर पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल और कप्तान विराट कोहली के विकेट शामिल थे.

इसके बाद श्रेयस से विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल (नाबाद 88) के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 136 रन जोड़कर टीम को 300 के पार ले गए. इससे पहले श्रेयस ने विराट (51) के साथ तीसरे विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी की.

INDvNZ, 1st ODI: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया पहले करेगी बल्लेबाजी

25 वर्षीय श्रेयस ने 107 गेंदों पर 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 103 रन की पारी खेली. श्रेयस ने अपने 16वनडे में करियर का पहला शतक लगाया. इससे पहले उन्होंने 15 वनडे में 531 रन बनाए थे जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 88 रन था.भारत ने न्यूजीलैंड से पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 347 रन बनाए.

श्रेयस की इस बेहतरीन पारी को देख दिग्गजों ने उनकी जमकर सराहना की. सोशल मीडिया टिवटर पर पूर्व खिलाड़ियों वीरेंद्र सहवाग सहित फैंस ने उनकी जमकर प्रशंसा की.

Kadak Ladka Rahul -Naam toh suna hi hoga.

Shreyas Iyer, it’s your year !#NZvInd pic.twitter.com/OYupaiDtLC — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 5, 2020

India’s no 4 scores a century. We have waited a while to hear that! #ShreyasIyer — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) February 5, 2020

Shreyas Iyer

Rising higher

Elite tier

What a flyer — Siddhartha Vaidyanathan (@sidvee) February 5, 2020

As the man scores his maiden ODI century, let’s not forget the struggles of Shreyas Iyer. #NZvIND pic.twitter.com/k4jM0NVURP — Manya (@CSKian716) February 5, 2020

Congratulations @ShreyasIyer15 for your first ODI ton. You have shown the world that if one keeps trying, uska time zarur aata hai! #INDvNZ #INDvsNZ pic.twitter.com/c73f68CLZq — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) February 5, 2020

Well done @ShreyasIyer15 on your first ODI Ton. Many more to come… #NZvIND — Irfan Pathan (@IrfanPathan) February 5, 2020

वर्ष 2015 के बाद से वनडे में नंबर 4 पर शतक लगाने वाले श्रेयस चौथे भारतीय बने

मुंबई के युवा बल्लेबाज श्रेयस इस शतकीय पारी के बाद युवराज सिंह के क्लब में शामिल हो गए हैं. इससे पहले भारत की ओर से वनडे में चौथे नंबर पर वर्ष 2018 में अंबती रायडू ने विंडीज के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी.

पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले स्टार ऑलराउंडर युवराज ने 2017 में कटक में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे नंबर पर उतरकर सेंचुरी जड़ी थी वहीं 2016 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मनीष पांडे ने सैंकड़ा लगाया था. ऐसे में श्रेयस 2015 के बाद चौथे नंबर पर शतक लगाने वाले चौथे भारतीय भी बन गए.