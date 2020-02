विराट कोहली की अगुआई वाली भारतीय क्रिकेट टीम इस समय न्यूजीलैंड के दौरे पर है. टीम इंडिया न्यूजीलैंड में टी20 और वनडे सीरीज खेलने के बाद अब टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रही है. 2 मैचों टेस्ट सीरीज की शुरुआत 21 फरवरी से होगी.

ऐसे में टेस्ट सीरीज से पहले खुद को तरोताजा रखने के लिए भारतीय टीम ने गुरुवार को न्यूजीलैंड में खूबसूरत ‘ब्लू स्प्रिंग्स वाटरफ्रंट’ पर दिन बिताया. टीम इंडिया ने इस दौरान इस जगह की खूबसूरती का आनंद उठाया और सीनियर विकेटकीपर रिद्धिमान साहा के अनुसार खिलाड़ी 7 से 8 किलोमीटर तक पैदल चले जो अच्छा व्यायाम है.

भारत ने दौरे की शुरूआत टी-20 श्रृंखला में जीत दर्ज करके की लेकिन मेजबान टीम ने वापसी करते हुए वनडे श्रृंखला में उसे 0-3 से शिकस्त दी. भारतीय टीम शुक्रवार यानी आज से तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेल रही है, उससे पहले भारतीय टीम को एक दिन का ब्रेक मिला जिसे उन्होंने ब्लू स्प्रिंग्स पर बिताने का फैसला किया.

खिलाड़ियों का ‘वैलेंटाइन डे’ क्रिकेट की पिच पर गुजरेगा इसलिए कप्तान विराट कोहली ने इस फ्री टाइम का लुत्फ पत्नी अनुष्का के साथ बिताया.

WATCH : #TeamIndia spend the day off at the Blue Springs

Clear blue water and picturesque hike, watch as the team enjoy time off in nature’s abode.– by @rajalarora and @MdShami11

Full Video https://t.co/A2IIpMyUaw pic.twitter.com/6NNS1KKOwW

— BCCI (@BCCI) February 13, 2020