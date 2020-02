न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन के सेडन पार्क में बुधवार को खेले जा रहे 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है.

भारत की ओर से इस मैच में युवा ओपनर पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू कर रहे हैं. दोनों खिलाड़ी बतौर सलामी बल्लेबाज क्रीज पर उतरेंगे.

It is time for the 1st ODI and New Zealand have won the toss and opted to bowl first. #NZvIND pic.twitter.com/Bzov9lb5hD

— BCCI (@BCCI) February 5, 2020