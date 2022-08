शतरंज के दीवाने तो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन समंदर के ये डाइवर्स इस खेल को एक अलग ही स्तर तक ले गए हैं. इन्होंने शतरंज को भी एडवेंचर स्पोर्ट्स बना दिया और समुद्र के नीचे जाकर शतरंज की बाजी खेली. चेन्नई के इन स्कूबा डाइवर्स ने बंगाल की खाड़ी में समुद्रतल में बैठकर आराम से चेस खेली. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.Also Read - Chess Olympiad 2022: पाकिस्‍तान ने उठाए थे सवाल, ये देश कर रह है भारतीय आयोजन की जमकर तारीफ

चेन्नई में इन दिनों 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है. इन स्कूबा डाइवर्स ने इन्हीं खेलों के प्रमोशन के तहत यह हैरतअंगेज करतब दिखाया है. चेस ओलंपियाड का मेस्कॉट 'थंबी' एक घोड़े को बनाया गया है और स्काईडाइवर्स की यह चेस टीम थंबी को भी अपने साथ समंदर में ले गई थी.

समुंद्र के पानी की सतह में शतरंज का बोर्ड और उसकी मोहरें टिक पाएं इसके लिए खासतौर से सिक्कों के टुकड़ों से यह चेज तैयार की गई थी, ताकि ये समुंद्र के पानी का दबाव सह सके और बोर्ड से फिसले नहीं. ये डाइवर्स समुद्रतल में 60 फीट नीचे गहराई में जाकर शतरंज खेल रहे थे.

