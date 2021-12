इंग्लैंड की पूर्व महिला टेस्ट क्रिकेटर इलीन ऐश (Eileen Ash) का 110 साल की उम्र में निधन हो गया. वह दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित क्रिकेटर थीं. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) शनिवार को यह जानकारी साझा की. ऐश ने द्वितीय विश्व से पहले और बाद में अपने देश इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच खेले थे.Also Read - Pakistan vs England: इंग्लैंड ने भी रद्द किया पाकिस्तान दौरा, Ramiz Raja बोले पाक को बनना होगा बेस्ट

अपने टेस्ट करियर में इस पूर्व महिला खिलाड़ी ने कुल 7 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 23 के औसत से कुल 10 विकेट अपने नाम किए. ऐश ने 1937 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पदार्पण किया था और निधन के समय वह दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थीं.

The thoughts of everyone at the ECB are with the family and loved ones of Eileen Ash, who has died aged 110.

— England Cricket (@englandcricket) December 4, 2021