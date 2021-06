Ollie Robinson Suspended: लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की ओर से अपना इंटरनेशल डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी ऑली रॉबिन्सन (Ollie Robinson) को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम से बाहर दिया है. डेब्यू करने के दिन से ही सोशल मीडिया पर उनके कुछ पुराने विवादित ट्वीट वायरल होने लगे थे. साल 2012 और 2012 में ऑली ने नस्लीय और लैंगिक भेदभाव वाले कुछ ट्वीट किए थे, जो अब वायरल हो रहे थे. Also Read - ENG vs NZ- हमने जीत की नींव रखने की कोशिश की थी लेकिन कर न सके: Joe Root

इन विवादित ट्वीट्स को लेकर इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने एक अनुशासनात्म जांच बैठाई है. जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब ससेक्स का यह 27 वर्षीय युवा खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम में नहीं खेल पाएगा. Also Read - ओली रॉबिन्‍स के निलंबन पर Ravichandran Ashwin ने दी प्रतिक्रिया, Wasim Jaffer बोले- शुक्र है मैंने...

England bowler Ollie Robinson suspended from all international cricket pending the outcome of a disciplinary investigation following historic tweets he posted in 2012 and 2013: England and Wales Cricket Board (ECB) pic.twitter.com/tDMu57FG7A Also Read - लॉर्ड्स टेस्ट- अगर इंग्लैंड की जगह हम होते तो जीत के लिए खेलते: Kane Williamson

— ANI (@ANI) June 6, 2021