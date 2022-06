ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने फिर से कमाल कर दिखाया है. नीरज ने चार दिनों में दूसरी बार ग्रेनाडा के मौजूदा विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को पछाड़कर फिनलैंड के कुओर्ताने खेलों में भालाफेंक स्पर्धा में सत्र का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया.Also Read - कॉमनवेल्थ खेल 2022: 37 सदस्यी भारतीय टीम में नीरज चोपड़ा शामिल

18 जून को चौबीस साल के नीरज ने 86.69 मीटर के प्रयास से यह पदक हासिल किया. उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही यह दूरी हासिल की जबकि उनका दूसरा और तीसरा प्रयास फाउल हो गया. उन्होंने इसके बाद और थ्रो नहीं किया. Also Read - टोक्‍यो ओलंपिक से भी दूर भाला फेंककर Neeraj Chopra ने तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड

त्रिनिदाद एवं टोबैगो के 2012 के ओलंपिक चैंपियन केशोर्न वालकॉट 86.64 मीटर के दूसरे स्थान पर रहे जबकि पीटर्स 84.75 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहे. Also Read - इस सीजन 90 मीटर का थ्रो फेंकना चाहते हैं ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा

Heartiest congratulations @Neeraj_chopra1 for winning gold medal at Kuortane Games with a throw of 86.69m. Your consistency and drive to win is inspirational to everyone. Whole country is proud of you. pic.twitter.com/MiQXHww9Sr

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) June 18, 2022