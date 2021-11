पांच नंबर 1989 यानि कि आज से ठीक 32 साल पहले भारतीय क्रिकेट टीम के दरवाजे पर दस्तक दी थी एक ऐसे खिलाड़ी ने जो आगे चलकर क्रिकेट इतिहास का सबसे महान बल्लेबाज बना। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की जो आज ही के दिन पाकिस्तान दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में चुने गए थे।Also Read - Global Warming में आएगी उल्लेखनीय कमी, वैज्ञानिकों ने भारत और चीन को बताया जिम्मेदार

16 साल के तेंदुलकर को क्रिस श्रीकांत की अगुवाई में पाकिस्तान दौरे पर होने वाली चार टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में चुना गया था।

टीम इंडिया पर चुने जाने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान जब तेंदुलकर से पूछा गया कि क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए नर्वस हैं तो उन्होंने कहा 'बिल्कुल नहीं'।

#OnThisDay In 5/11/1989@sachin_rt Selected In Indian Team For Pakistan Tour

And The Rest Is History….. pic.twitter.com/seCzbJk5aw

