On This Days: टी20 विश्‍व कप 2007 की यादों को कोई भारतीय फैन नहीं भूलना चाहेगा. भारत ने इस फॉर्मेट के पहले ही वर्ल्‍ड कप को अपने नाम किया था. यह टूर्नामेंट जितना भारत की जीत के लिए याद किया जाता है उतना ही युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के छह छक्‍कों की वजह से भी चर्चा में रहा. जी हां, 19 सितंबर 2007 को आज ही के दिन साउथ अफ्रीका में खेले गए विश्‍व कप के दौरान युवी ने स्‍टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) के एक ओवर में छह छक्‍के जड़े थे.

सबसे तेज अर्धशतक

तब इंग्‍लैंड के तेज गेंदबाज स्‍टुअर्ट ब्रॉड काफी युवा थे और उन्‍होंने अपने करियर की बस शुरुआत ही की थी. युवी ने ना सिर्फ उनके एक ओवर में छह छक्‍के जड़े बल्कि महज 12 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था. यह टी20 क्रिकेट में आज भी सबसे तेज अर्धशतक है. कोई अन्‍य बल्‍लेबाज आजतक भी इसकी बराबरी नहीं कर पाया है. आईपीएल के दौरान केएल राहुल 14 गेंदों पर फिफ्टी पूरी कर चुके हैं. उनके सबसे करीब ऑस्ट्रिया के मिर्जा एहसान पहुंंचे जिन्‍होंने 13 गेंदों पर यह उपलब्धि अपने नाम की थी.

फ्लिंटॉफ ने उकसाया, ब्रॉड ने भुगता

इंग्‍लैंड के खिलाफ 19वें ओवर में युवराज ने ब्रॉड के ओवर में छह छक्‍के लगाए थे लेकिन असली विवाद 18वें ओवर में शुरू हुआ जब गेंदबाजी अटैक पर मौजूद एंड्रयू फ्लिंटाॅफ की युवी से कहासुनी हो गई थी. फ्लिंटॉफ तो बच गए लेकिन इसका खामियाजा ब्रॉड को भुगतना पड़ा. तब वो महज 21 साल के थे. उन्‍हें डेथ ओवर्स में गेंदबाजी का खास अनुभव नहीं था. सात छक्‍काें और तीन चौकों की मदद से युवी ने 16 गेंदों पर 58 रन ठोक दिए थे. भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए. टीम इंडिया ने 18 रन से यह मैच अपने नाम किया था.