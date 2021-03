On This Day, 30 March (ICC World Cup 2011, India vs Pakistan, Second semi-final): क्रिकेट जगत में 30 मार्च शायद ही कोई फैन भुला सके. इस दिन वनडे विश्व कप-2011 में वो हाई वाल्टेज मैच खेला गया था, जिसे देखने के लिए फैंस तरसते हैं. जी हां, इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच मोहाली में सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया था. Also Read - अब Irfan Pathan भी कोरोना पॉजिटिव, रोड सेफ्टी टूर्नामेंट में लिया था हिस्सा

आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 9 विकेट खोकर 260 रन बनाए. टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही. वीरेंद्र सहवाग (38) ने सचिन तेंदुलकर के साथ 5.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 48 रन जुटाए. Also Read - सचिन, यूसुफ पठान के बाद अब Road Safety World Series से जुड़े इस भारतीय खिलाड़ी को हुआ कोरोना, मचा हड़कंप

इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने गौतम गंभीर के साथ दूसरे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की. गंभीर ने 27, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 115 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 85 रन की पारी खेली. इनके अलावा सुरेश रैना ने नाबाद 36 रन बनाए. पाकिस्तान की ओर से वहाब रियाज ने 5, जबकि सईद अजमल ने 2 शिकार किए.

इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 49.5 ओवर में 231 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हफीज ने 43, जबकि मिस्बाह-उल-हक ने 56 रन की पारी खेली. उनके अलावा असद शफीक ने 30 रन टीम के खाते में जोड़े, लेकिन पाकिस्तान को जीत नसीब नहीं हुई. भारत की ओर से जहीर खान, आशीष नेहरा, मुनाफ पटेल, हरभजन सिंह और युवराज सिंह को 2-2 विकेट हाथ लगे.

भारत ने इस निर्णायक मैच को 29 रन से अपने नाम किया और फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से मात देकर साल 1983 के बाद दूसरी बार वनडे विश्व कप अपने नाम किया. पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में सचिन तेंदुलकर को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.