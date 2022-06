On This Day, In 1986: लंदन में स्थिन लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्‍का कहा जाता है. क्रिकेट के खेल का जन्‍म यहीं हुआ था लेकिन एक सच यह भी है कि भारत की टीम को यहां पहली जीत दर्ज करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. साल 1932 में भारतीय टीम ने सीके नायडू की कप्‍तानी में अपना पहला टेस्‍ट मैच खेला था. 20 साल बाद 1952 में भारत ने मद्रास (चेन्‍नई) की धरती पर इंग्‍लैंड को हराकर अपनी पहली टेस्‍ट जीत दर्ज की. उस वक्‍त विजय हजारे के कंधों पर भारत की कमान थी. लॉर्ड्स में टीम इंडिया को पहली जीत दर्ज करने में 54 साल लगे. 11वें प्रयास में साल 1986 में आज ही के दिन कपिल देव के नेतृत्‍व में भारत की टीम पहली बार लॉर्ड्स में टेस्‍ट मैच जीतने में सफल रही. इससे पहले भारत लॉर्ड्स की मैदान पर इंग्‍लैंड का सामना कर चुके थे लेकिन अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए.Also Read - 1975 World Cup Photos: पहले वर्ल्ड कप की रोमांचक तस्वीरें देखी हैं आपने! 10 फोटोज के साथ आज कीजिए पूरे टूर्नामेंट की सैर

वेंगसरकर के शतक से बैकफुट पर अंग्रेज

भारत की टीम साल 1986 में इंग्‍लैंड दौरे पर पहुंची तो पहले ही मुकाबले में लॉर्ड्स के मैदान में भारत का सामना मेजबानों से हुआ. ग्राहम गूच (114) के शतक के दम पर इंग्‍लैंड ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए पहली पारी के दौरान 294 रन बनाए. चेतन शर्मा ने पांच विकेट हॉल अपने नाम किया. रोजन बिन्‍नी को भी तीन विकेट मिले. जवाब में टीम इंडिया की तरफ से दिलीप वेंगसरकर (126) ने शतक जड़ इंग्‍लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया. भारत ने बोर्ड पर 341 रन बनाकर पहली पारी के आधार पर 47 रनों की बढ़त बनाई.

कपिल-मोहिंदर की फिरकी में फंसा इंग्‍लैंड

कपिल देव (चार विकेट) और मनिन्‍दर सिंह (तीन विकेट) की फिरकी ने दूसरे पारी के दौरान अंग्रेजों को फंसा दिया. इंग्लिश टीम 180 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत को जीत के लिए 134 रनों का आसान टार्गेट मिला. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान भारत की हालत पतली हो गई. 78 रन पर ही टीम इंडिया ने चार विकेट गंवा दिए. सुनील गावस्‍कर 22 रन बनाकर आउट हुए तो दूसरे सलामी बल्‍लेबाज कृष्‍णमचारी श्रीकांत अपना खाता तक नहीं खोल पाए. मोहिंदर अमरनाथ आठ और दिलीप वेंगसरकर 33 रन बनाकर आउट हुए.

कपिल देव ने टी20 के अंदाज में दिलाई जीत

मोहम्‍मद अजहरुद्दीन भी 14 रन के निजी स्‍कोर पर रनआउट हो गए. 110 रन पर भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी. मैदान पर रवि शास्‍त्री और कपिल देव मौजूद थे. कपिल देव ने कप्‍तानी पारी खेलते हुए टी20 के अंदाज में 10 गेंदों पर 23 रन ठोक दिए और टीम इंडिया को लॉर्ड्स में पहली जीत मिली.

1986 तक लॉर्ड्स में इंग्‍लैंड का सामना करने वाले कप्‍तान

1932- सीके नायडू

1936- विजय आनंद (Maharajah of Vizianagram)

1946 – इफ्तिखार अली खान पटौदी

1952 – विजय हजारे

1959- पंकज रॉय

1967- मंसूर अली खान पटौदी

1971- अजीत वाडेकर

1974- अजीत वाडेकर

1979-श्रीनिवास वेंकटराघवन

1982- सुनील गावस्‍कर

1986- कपिल देव