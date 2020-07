On This Day: टेस्‍ट क्रिकेट की सबसे मशहूर सीरीज एशेज (The Ashes) का इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया (England vs Australia) के लोगों में अपना अलग ही क्रेज है. एशेज के मैच को दर्शक भारत और पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) के मैच की तर्ज पर ही पसंद करते हैं. आज से 11 साल पहले लॉर्ड्स के मैदान में इंग्‍लैंड ने 75 साल बाद इतिहास रचा था. Also Read - बेन स्टोक्स की कप्तानी को लेकर सचिन तेंदुलकर ने दिया बड़ा बयान

लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्‍का कहा जाता है. क्रिकेट के जनक इंग्‍लैंड को अपने ही घर में एशेज सीरीज के दौरान लॉड्स में जीत दर्ज करने के लिए 75 साल लंबा इंतजार करना पड़ा. आज से 11 साल पहले यानी 20 जुलाई 2009 के दिन इंग्‍लैंड कंगारुओं को लॉड्स में लंबे अंतराल के बाद हराने में सफल रहा था.

इस जीत के नायक एंड्रयू फ्लिंटॉफ (Andrew Flintoff) रहे जिन्‍होंने मैच की चौथी पारी के दौरान पांच विकेट निकालकर ऑस्‍ट्रेलिया की मैच को ड्रॉ कराने की उम्‍मीदों को ध्‍वस्‍त कर दिया.

पहले बल्‍लेबाजी करने हुए इंग्‍लैंड ने एंड्रयू स्‍ट्रॉस की 161 रन और एलिस्‍टर कुक की 95 रन की पारी के दम पर 425 रन बनाए. जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम जेम्‍स एंडरसन के चार विकेट हॉल के कारण 415 रन पर ही ऑलआउट हो गई. इंग्‍लैंड ने दूसरी पारी के दौरान 311/6 पर पारी घोषित कर ऑस्‍ट्रेलया को 522 रन के लक्ष्‍य को भेदने के लिए मैदान पर बुलाया.

चौथी पारी में बल्‍लेबाजी के दौरान ऑस्‍ट्रेलिया ने काफी संघर्ष किया. माइकल क्‍लार्क ने 136 रन की पारी खेली. इसके अलावा बेड हेडन ने 80 और मिशेज जॉनसन ने 63 रन बनाए. हालांकि इसके बावजूद ऑस्‍ट्रेलिया की पूरी टीम 406 रन पर ऑलआउट हो गई. इंग्‍लैंड ने 115 रन से यह मैच अपने नाम किया.