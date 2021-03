16 मार्च 2012 भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा दिन है जिसे क्रिकेट फैंस कभी भुला नहीं पाएंगे। आज के दिन, नौ साल पहले टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने शतकों का शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। Also Read - India vs England T20i: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों के बिना खेले जाएंगे बाकी के बचे हुए तीनों T20 मैच, वापस लौटाए जाएंगे टिकट के पैसे

एशिया कप 2012 के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में खेले गए वनडे मैच में शतक जड़ सचिन 100 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले दुनिया के पहले और एकलौते बल्लेबाज बने थे। उनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई और खिलाड़ी नहीं तोड़ सका है। हालांकि मौजूदा क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली सचिन के इस रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे हैं। Also Read - IND vs ENG: इंग्लैंड से 3 मैचों की वनडे सीरीज- यह होगी भारत की संभावित टीम

मीरपुर में खेले गए उस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने स्टार सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का विकेट सस्ते में खो दिया था। जिसके बाद तेंदुलकर ने कोहली के साथ मिलकर 113 रनों की शानदार साझेदारी बनाई। कोहली के आउट होने के बाद मध्यक्रम बल्लेबाज सुरेश रैना ने तेंदुलकर का साथ दिया। Also Read - India vs England t20i: दूसरे टी20 मैच में जीत के बाद भारतीय टीम पर लगा जुर्माना

A century of centuries! #OnThisDay in 2012, the Master Blaster @sachin_rt became the only batsman in the history of cricket to notch up th international hundred #TeamIndia pic.twitter.com/JfqRYa45r0

— BCCI (@BCCI) March 16, 2021