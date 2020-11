भारतीय टीम के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने आज ही दिन (13 नवंबर 2014) 6 साल पहले वनडे क्रिकेट का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर अपने नाम किया था. रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर 264 रन की लाजवाब पारी खेली थी. वनडे क्रिकेट में यह आज भी सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है. बीसीसीआई ने अपने टि्वटर अकाउंट पर रोहित कि इस ऐतिहासिक पारी का वीडियो लिंक शेयर किया है. Also Read - मांजरेकर का BCCI पर आरोप- रोहित शर्मा की इंजरी को लेकर अब भी साफ नहीं है स्थिति

बीसीसीआई ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘2014 में आज ही के दिन, रोहित शर्मा ने 264 रन बनाकर इतिहास रचा था। यह वनडे में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। इस पारी में 33 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। इस शानदार पारी को यहां देखें.’ Also Read - PHOTOS: बिना रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई टीम इंडिया, जानें क्या है मामला

Watch that splendid knock here 👇📽️

A 🔝 knock that included 3⃣3⃣ fours and 9⃣ sixes 💥💥 #TeamIndia

अपनी इस बेमिसाल पारी के दौरान दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 173 गेंदों में 33 चौकों और 9 छक्कों की मदद से ये 264 रन बनाए थे. इस पारी में उन्होंने पहले 50 रन 72 गेंदों पर बनाए थे लेकिन इसके बाद उन्होंने गियर बदले और अगली 28 गेंद में अगले 50 रन बनाकर शतक पूरा किया. 100 से 150 तक पहुंचने में उन्होंने 25 गेंदें लीं। कुल 151 गेंदों पर उन्होंने 200 रन पूरे कर लिए.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अपने टि्वटर हैंडल पर रोहित शर्मा की इस पारी को याद किया. रोहित की इस पारी के दम पर भारत ने 5 विकेट पर 404 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. जवाब में श्रीलंका की टीम सिर्फ 251 रन ही बना पाई और 153 रनों से यह मैच हार गई.

#OnThisDay in 2014, a @ImRo45 record 💥💥

अपने 224 वनडे मैचों के करियर में रोहित अब तक 3 बार दोहरा शतक जमा चुके हैं. उन्होंने कुल 29 शतक और 43 अर्धशतक जमाए हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस (MI) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 5वां खिताब दिलाया है.

Double tons in ODIs:

🇮🇳 Rohit Sharma 264

🇳🇿 Martin Guptill 237*

🇳🇿 ______________ 232*

🇦🇺 ______________ 229*

🇮🇳 Virender Sehwag 219

🌴 ______________ 215

🇵🇰 ______________ 210*

🇮🇳 Rohit Sharma 209

🇮🇳 _______________ 208*

🇮🇳 Sachin Tendulkar 200*

Can you complete this list? pic.twitter.com/CwvQb3vLbB

— ICC (@ICC) November 13, 2020