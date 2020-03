Martin Guptill hit the highest score in World Cup 2015 : न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुपटिल ने कई बार अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर टीम को शानदार जीत दिलाई है. इस अनुभवी ओपनर की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत कीवी टीम ने 2015 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचने में सफल रही थी जहां उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था. गुपटिल न्यूजीलैंड टीम के अभिन्न अंग हैं. उनके नाम वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

आज से ठीक 5 साल पहले यानी 21 मार्च 2015 को गुपटिल ने विश्व कप की सबसे बड़ी पारी खेली थी. गुपटिल की ये रिकॉर्डतोड़ पारी वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्ल्ड कप के चौथे क्वार्टर फाइनल में देखने को मिली थी. न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैक्ककुलम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

गुपटिल ने इस मुकाबले में बतौर ओपनर 163 गेंदों पर नाबाद 237 रन ठोक डाले. इस दौरान उन्होंने 24 चौके और 11 छक्के लगाए. गुपटिल ने 111 गेंदों पर शतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने 134 गेंदों पर 150 रन और 152 गेंदों पर अपन दोहरा शतक पूरा किया. वेलिंगटन में खेले गए इस मुकाबले में कीवी टीम ने 6 विकेट पर 393 रन बनाए थे. जवाब में विंडीज टीम 30.3 ओवर में 250 रन पर ढेर हो गई और 143 रन से मैच हार गई.

गुपटिल ने अपनी इस विश्व रिकॉर्ड पारी के दौरान इसी वर्ल्ड कप में विंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल के जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए गए नॉटआउट 215 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. गुपटिल आखिरी डेथ ओवरों में जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे भारत के रोहित शर्मा के 264 रन के रिकॉर्ड को खतरा हो गया था.

