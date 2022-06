भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्‍तान मिताली राज (Mithali Raj) ने 23 साल पहले आज ही के दिन अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में डेब्‍यू किया था. इसी महीने उन्‍होंने खेल के सभी प्रारूपों से संन्‍यास लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने मन की बात (Man ki Baat) प्रोग्राम के दौरान क्रिकेट में मिताली के योगदान के लिए उनकी तारीफ की. उन्‍होंने इस पूर्व क्रिकेटर को अच्‍छे भविष्‍य के लिए शुभकामनाएं भी दी. मिताली की तरफ से भी इसपर प्रतिक्रिया सामने आई.Also Read - मिताली राज को पीछे छोड़ T20I में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं हरमनप्रीत कौर

मिताली राज ने ट्विटर पर लिखा, "हमारे प्‍यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से प्रोत्‍साहन मिलना हमेशा से ही बेहद खास है. खासतौर पर ऐसे दिन जब मैंने अपना डेब्‍यू किया था. आपकी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया सर."

To be appreciated by our beloved and respected Hon’ble Prime Minister of India Shri @narendramodi ji is always special, especially on the day I made my International debut.

Thank you so much for your kind wishes Sir 🙏 https://t.co/TsWEMnKLAw

— Mithali Raj (@M_Raj03) June 26, 2022