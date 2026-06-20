कभी बीमार था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दिल- दाव पर था करियर, फिर भी नहीं हारा हौसला- Explained

क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब सिर्फ 15 साल के थे तो उनमें दिल से जुड़ी टेकीकार्डिया बीमारी की पुष्टि हुई. इससे उबरने के लिए उन्हें हार्ट सर्जरी करानी पड़ी.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 20, 2026, 4:55 PM IST
Cristiano Ronaldo FIFA
पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब 15 साल के थे तो उन्हें दिल की गंभीर बीमारी का पता चला
  • रोनाल्डो को टेकीकार्डिया की समस्या थी, जिसमें दिल सामान्य से ज्यादा तेज धड़कता है
  • इस बीमारी में हार्ट फेल होने का खतरा रहता है. रोनाल्डो के करियर पर आ गई थी मुश्किल
  • रोनाल्डो के परिवार ने उनके 15 साल की उम्र में ही हार्ट की सर्जरी का फैसला लिया

अपने करियर का छठा फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup) खेल रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो भले ही टूर्नामेंट में इन दिनों आलोचकों के निशाने पर हैं. वह पुर्तगाल के पहले मैच में कोई गोल नहीं कर पाए, जबकि DR कांगो के खिलाफ खेले गए मैच में उनके पास रकीब 25 बार बॉल गई थी. 41 साल के हो चुके रोनाल्डो जानते हैं कि टूर्नामेंट में उनका एक ही मैच साधारण गया है और उनके और उनकी टीम के पास यहां वापसी करने का वक्त है. ग्रुप मैचों में अभी पुर्तगाल को कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के खिलाफ खेलना है, जहां रोनाल्डो अपनी फॉर्म वापस हासिल कर सकते हैं.

फुटबॉल से मिली शोहरत की बुलंदियां

रोनाल्डो आज खेलों की दुनिया के सबसे बड़े स्टार हैं. वह दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. खेल की दुनिया में वह दुनिया की सबसे अमीर हस्तियों में एक हैं और सोशल मीडिया वेबसाइट इंस्टाग्राम पर उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं. इस प्लेटफॉर्म पर उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा 666 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. वह शोहरत की बलंदियों पर फुटबॉल में चमक कर ही पहुंचे हैं.

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Cristiano Ronaldo info

इन्फोग्राफ AI से

जब रोनाल्डो को बीमार हार्ट का पता चला तो बैठ गया था दिल

सिर्फ 18 साल की उम्र में (साल 2003) अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले रोनाल्डो को फुटबॉल से बचपन से ही प्यार था. वह बस फुटबॉल खेलते रहना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सिर्फ 15 साल की उम्र में उनके दिल की सेहत अच्छी नहीं है, जब उन्हें पता चला कि वह दिल की बीमारी टेकीकार्डिया (Tachycardia) से पीड़ित हैं तो यह सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो दिल की किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे?
हां, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिल से जुड़ी टेकीकार्डिया (Tachycardia) की समस्या थी.

दिल से जुड़ी टेकीकार्डिया बीमारी क्या होती है?
टेकीकार्डिया (Tachycardia) बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का दिल सामान्य से ज्यादा तेज धड़कता है. दिल धड़कने की रफ्तार तब भी सामान्य से बहुत तेज होती है, जब व्यक्ति आराम कर रहा होता है.

क्या टेकीकार्डिया से जान पर कोई खतरा होता है?
हां, टेकीकार्डिया दिल की गंभीर बीमारियों में से एक है. इसका इलाज नहीं होने पर हार्ट फेलियर का खतरा होता है. इलाज न होने तक व्यक्ति को तेज चलने, भागने और दौड़ने से मना किया जाता है.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस उम्र में इस बीमारी का पता चला?
जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 14 या 15 साल के थे तो उन्हें अपने दिल की इस अवस्था का पता चला. इसके बाद 15 साल की उम्र में उन्हें इससे उबरने के लिए दिल की सर्जरी करानी पड़ी.

क्या इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो सामान्य खिलाड़ियों की तरह खेल पाए?
हां, इस बीमारी के इलाज के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो बाकी खिलाड़ियों की तरह सामान्य रूप से खेल पाए. वह 23 साल से इंटरनेशनल फुटबॉल और क्लब फुटबॉल में खेल रहे हैं. वह इस खेल के अग्रणी खिलाड़ियों में से एक हैं.

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क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इन्फोग्राफ @AI से

टेकीकार्डिया से पीड़ित थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो

टेकीकार्डिया दिल की ऐसी स्थिति है, जब वह सामान्य से ज्यादा तेज धड़कता है. जब व्यक्ति आराम कर रहा होता है, तब भी इससे पीड़ित व्यक्ति का दिल सामान्य से तेज धड़कता है. यह रोनाल्डो और उनके परिवार को चिंता में डालने वाला था. रोनाल्डो उस खेल से प्यार करते थे, जिसमें हमेशा दौड़ना और स्टेमिना मायने रखता है. वह इस खेल में अपना करियर बनाने के सपने संजो रहे थे और इसके इतर उनके पास कोई प्लान B नहीं था. महज 14-15 साल की उम्र में जब इस लड़के को यह पता चला तो वह घबरा गया.

अगर इलाज नहीं मिलता तो नहीं खेल पाते फुटबॉल

जब रोनाल्डो को दिल की इस बीमारी का पता चला था, तब वह पुर्तगाल की स्पोर्टिंग लिस्बन यूथ अकैडमी में अपने फुटबॉल हुनर को निखारने आए थे. यहां उनकी दिल की तेज धड़कन से होने वाले खतरों को लेकर चिंता हो गई. ऐसे मामलों में हार्ट फेलियर का खतरा होता है. अगर रोनाल्डो टेकीकार्डिया का इलाज नहीं कराते तो इससे उनका करियर खत्म हो सकता था और जिंदगी में इससे जुड़े खतरे हमेशा बने रहते.

रोनाल्डो ने 15 साल की उम्र में कराई दिल की सर्जरी

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी मां डोलोरेस अवीरो ने एक पुरानी बातचीत में मीडिया को बताया था, जब परिवार यह पता चला तो उनके यह मुश्किल पल था. हालांकि रोनाल्डो ने दिल की इस खामी को दुरुस्त करने के लिए सर्जरी कराई. उनके इलाज के लिए डॉक्टरों ने लेजर एब्लेशन का एक तरीका इस्तेमाल किया, जिसमें दिल के उन हिस्सों को जलाकर ठीक किया जाता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन अनियमित हो रही थी.यह सर्जरी कामयाब रही और जल्दी ही रोनाल्डो ट्रेनिंग के लिए मैदान पर लौट आए. अब वह दिल की सेहत को लेकर निश्चिंत थे और सर्जरी के करीब 3 साल बाद ही उन्होंने पुर्तगाल की ओर से इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया.

फुटबॉल की दुनिया में सबसे आगे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो

रोनाल्डो 23 साल से इंटरनेशनल फुटबॉल में जगह बनाए हुए हैं. वह दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल (229) मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं. इसके साथ ही दुनिया में सबसे ज्यादा गोल (143) करने खिलाड़ी भी हैं. वह सबसे ज्यादा 6 फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के तीन खिलाड़ियों में शुमार हैं. उनके अलावा अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और मैक्सिको के गुलिर्मो ओचाओ का नाम भी शामिल है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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