पहलवानों के धरने पर बोले बृजभूषण शरण सिंह- सिर्फ एक परिवार और एक अखाड़ा ही मेरे खिलाफ

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने अपने खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों को जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि ये पहलवान रोज नई-नई मांगें उठा रहे है. मैं अपने किसी भी पद से इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि इसका मतलब होगा कि मैंने आरोपों को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये एक अखाड़े और एक परिवार की सोची-समझी साजिश है, जो मेरे बहाने पार्टी को निशाना बना रहे हैं.

बृजभूषण सिंह ने इस धरने के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है उन्होंने कहा कि एक बिजनेसमैन और एक कांग्रेस नेता इस साजिश के पीछे हैं. फेडरेशन पर जो भी आरोप लग रहे हैं वह गलत है और उसका कोई रोल नहीं है. बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी सवाल पूछा है कि आखिर क्यों इन पहलवानों ने जांच कमेटी पर सवाल उठाए हैं.