On This Day in 2017: वर्ल्ड क्रिकेट में ‘हिटमैन’ के नाम से विख्यात भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने आज ही के दिन साल 2017 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी.

दरअसल, रोहित ने 13 दिसंबर को मोहली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ (INDvSri Lanka) वनडे मैच में नाबाद 208 रन की पारी खेली थी. रोहित की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ये ओवरऑल तीसरा दोहरा शतक था.

32 वर्षीय रोहित ने अपनी इस धमाकेदार पारी में 153 गेंदों पर 13 चौके और 12 छक्के लगाए थे. रोहित की इस ऐतिहासिक पारी के दम पर भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 392 रन का स्कोर खड़ा किया था.

भारतीय टीम ने इस मैच को 141 रन से जीता था. रोहित की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आईसीसी (ICC) ने टवीट कर उन्हें बधाई दी है.

🏏 208* runs

🏏 153 balls

🏏 13 fours

12 sixes#OnThisDay in 2017, Rohit Sharma scored his third double hundred in ODI cricket pic.twitter.com/titkkaMT2U

— ICC (@ICC) December 13, 2019