Deepak Chahar New Ghajini Look: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर नए अपना हेयरस्‍टाइल बदल लिया है. इन दिनों उत्‍तर भारत में चल रही तेज गर्मी व लू को देखते हुए दीपक चाहर (Deepak Chahar) आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्‍म गजनी के लुक में नजर आए. दीपक का नया लुक इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की पत्‍नी साक्षी धोनी (Sakshi Dhoni) से लेकर बहन मालती चहर ने इसपर प्रतिक्रिया दी. Also Read - Virat Kohli से विवाद पर बोले MSK Prasad, कभी-कभी एक दूसरे की शक्‍ल देखने का मन नहीं करता था

दीपक चाहर ने बुधवार को अपने आधिकारिक इंस्‍टाग्राम और ट्विटर अकाउंट से नए लुक वाली तस्‍वीरें फैन्‍स के साथ साझा की. कैप्‍शन में दीपक ने लिखा, “न्‍यू लुक.” उनका ये नया लुक फैन्‍स के बीच तेजी से वायरल होने लगा. Also Read - ऑल टाइम ग्रेट पर R. Ashwin ने दिया संजय मांजरेकर को जवाब, बोले- 'मेरा दिल दुखता है'

इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट का जवाब देते हुए धोनी की पत्‍नी साक्षी धोनी ने इसपर लिखा, “खतरनाक लुक दीपक.” इस तस्‍वीर को बहन मालती चहर ने खींचा है. उन्‍होंने बहन को फोटो खींचने का क्रेडिट भी दिया. जिसके लिए मालती ने इंस्‍टाग्राम पर भाई को ‘वेलकम भाई’ लिखा.

बता दें कि दीपक चाहर इंग्‍लैंड जाने वाली भारतीय टीम का हिस्‍सा नहीं हैं. हालांकि वो अगले महीने श्रीलंका में होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज में खेल सकते हैं. आईपीएल में दीपक चाहर चेन्‍नई सुपर किंग्‍स से खेलते हैं.

चेन्‍नई की तरफ से शानदार प्रदर्शन के दम पर ही दीपक को भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला. हालांकि वो अभी टेस्‍ट क्रिके नहीं खेलते हैं. इस सीजन दीपक का आईपीएल में भी प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है.