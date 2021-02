#IStandwithSachin : अपने एक ट्वीट के बाद लगातार सोशल मीडिया पर लोगों को निशाने पर आए सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को अब क्रिकेट जगत से समर्थन मिलने लगा है. शनिवार को तेज गेंदबाज एस श्रीसंत (S Sreesanth) उनके बचाव में आए और उन्‍होंने कहा कि सचिन देश का सम्‍मान हैं.#NationWithSachin Also Read - Sachin Tendulkar के ट्वीट से नाराज केरल के लोगों ने आखिर Maria Sharapova से क्यों मांगी माफी!

भारत में इन दिनों किसान आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है. दो महीने से किसान संगठन दिल्‍ली का घेराव करे बैठे हैं. उनकी मांग है कि भारत सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधित तीनों कानूनों को तत्‍काल प्रभाव ने निरस्‍त किया जाए.

हाल के दिनों में प्रतिष्ठित पोप सिंगर रेहाना ने किसान आंदोलन के संमर्थन में ट्वीट किया था. जिसके बाद देशभर से नामचीन लोगों ने रेहान के खिलाफ ट्वीट किए. सचिन ने भी लोगों को एकजुट रहने की अपील की थी. जिसके बाद से ही वो इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने के लिए लगातार ट्रोल हो रहे हैं.

@sachin_rt Paaji is an emotion.He’s the reason billions of boys like me aspired to play for our https://t.co/5SHzodsldb words can express my love nd gratitude to u ,Thank u for being born in India.U have and u will always be the pride of India. #IStandWithSachin #NationWithSachin

