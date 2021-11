PAK vs AUS, Semi-Final, ICC T20 World Cup 2021: एक वक्‍त में मैच में आसान जीत दर्ज करती नजर आ रही पाकिस्‍तान की टीम के लिए आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 के दूसरे सेमीफाइनल में अंतिम वक्‍त में हसन अली द्वारा मैथ्‍यू वेड का कैच ड्रॉप करना निर्णायक साबित हुआ. वेड उस वक्‍त 21 रन बनाकर खेल रहे थे. इसके बाद उन्‍होंने इसी ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर शाहीन अफरीदी को तीन छक्‍के लगाकर ऑस्‍ट्रेलिया को जीत दिलाई. ऑस्‍ट्रेलिया ने एक ओवर पहले ही मैच को पांच विकेट से जीत लिया. हसन अली इस वक्‍त मैच के मुल्‍जिम की तरह फैन्‍स के निशाने पर आ गए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई की जा रही है.Also Read - NZ vs AUS, T20 World Cup 2021 Final: ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच खिताबी भिड़ंत, जानिए किस दिन खेला जाएगा ऐतिहासिक मुकाबला?

मैच के बाद बाबर अजम ने भी कहा कि अगर ये कैच हो जाता तो शायद नया बल्‍लेबाज उस तेजी से रन नहीं बना पाता और हम मैच जीत भी सकते थे. हालांकि उन्‍होंने साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्‍तान की टीम इस वक्‍त काफी मजबूत है. एक हार से टीम के हौंसले कमजोर नहीं पड़े हैं। शोएब मलिक ने भी कैच छूटने के बाद मोहम्‍मद हफीज के पास जाकर उनका हौंसला बढ़ाया था.

rare footage of Babar Azam and Hasan Ali in the dugout : pic.twitter.com/XFWxCNTreo — Ae Fatimah Veg Kheema is Coming (@strgtOuttaCntxt) November 11, 2021

PAK vs AUS, T20 World Cup 2021: पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर, ट्रॉफी के लिए न्यूजीलैंड से भिड़ेगी Australia

Babar Azam, Hasan Ali and Shaheen Afridi in the dressing room #PAKVSAUS pic.twitter.com/I4eLgXLfiP — Darshan Pathak (@darshanpathak) November 11, 2021