Pakistan vs England 5th T20I Live Streaming इंग्‍लैंड की क्रिकेट टीम इस वक्‍त पाकिस्‍तान के दौरे पर है जहां दोनों देशों के बीच सात मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. बाबर आजम की कप्‍तानी वाली टीम का सामना मैदान पर जोस बटलर एंड कंपनी से हो रहा है. हालांकि चोटिल होने के चलते बटलर अबतक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं. मोइन अली इंग्लिश टीम की अगुवाई कर रहे हैं. इस वक्‍त सीरीज 2-2 से बराबरी पर है. अभी भी तीन मैचों का आयोजन होना बाकी है. देखना होगा कि मेजबान देश सीरीज में बाजी मारता है या फिर इंग्‍लैंड की टीम पाकिस्‍तान की धरती पर टी20 सीरीज जीतती है.Also Read - IND vs SA 1st T20I Live Streaming : किस चैनल पर आएगा भारत vs साउथ अफ्रीका मैच? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां मैच कब खेला जाएगा? (PAK vs ENG 5th T20I Match Date)

बुधवार 28 सितंबर को पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां मैच खेला जाएगा. Also Read - MT vs BK Live Streaming LLC 2022: कब कहां देखें लीजेंड लीग में मणिपाल टाइगर्स vs भीलवाड़ा किंग्‍स मुकाबला?

पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां मैच कहां खेला जाएगा? (PAK vs ENG 5th T20I Match Venue)

लाहौर के गद्दाफी स्‍टेडियम में पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां मैच खेला जाएगा. Also Read - PAK vs ENG- 4th T20I @कराची- स्कोरकार्ड, 3 रन से जीता पाकिस्तान, 2-2 से सीरीज बराबर

पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां मैच कितने बजे शुरू होगा? (PAK vs ENG 5th T20I Match Timing)

भारतीय समयानुसार रात आठ बजे पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां मैच शुरू होगा.

पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां मैच टीवी पर किस चैनल पर आएगा? (PAK vs ENG 5th T20I TV Channel)

भारत में सोनी सिक्‍स चैनल (Sony Six Channel) पर पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां मैच दिखाया जाएगा.

पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां मैच मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं फैन्‍स? (PAK vs ENG 5th T20I on Mobile App)

सोनी लिव एप (Sony Liv App) के माध्‍यम से पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां मैच फैन्‍स मोबाइल पर देख पाएंगे.