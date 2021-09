PAK vs ENG England Team Withdrawn from Pakistan Tour: पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मौजूदा दौर कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा है. देश में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में जुटे पाकिस्तान को एक के बाद एक दो करारे झटके लगे हैं. हाल ही में न्यूजीलैंड ने पहले वनडे से ऐन पहले अपना दौरा रद्द कर दिया. इसके बाद अब इंग्लैंड ने भी अपना आगामी दौरा रद्द (ECB withdraws From Pakistan Tour) करने का ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड की पुरुष और महिला टीमों को यहां का दौरा करना था. पीसीबी ने इंग्लैंड और वेल्स (ECB) क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है.Also Read - Pakistan vs England: इंग्‍लैंड ने भी रद्द किया पाकिस्‍तान का दौरा, सुरक्षा कारणाें से लिया गया फैसला

इंग्लैंड की टीम 16 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर आने के लिए राजी हुई थी. लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते ही उसने इस दौरे से अपने हाथ खींच लिए. इससे पहले न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों को ही वजह बताकर अपना दौरा रद्द किया था. अगर इंग्लैंड की महिला टीम इस दौरे पर आती तो उसका यह पहला दौरा होता. Also Read - PAK vs NZ: Rameez Raja का बयान, पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा ही कठिनाइयों का सामाना करने के बाद आगे बढ़ा है

Disappointed with England, pulling out of their commitment & failing a member of their Cricket fraternity when it needed it most. Survive we will inshallah. A wake up call for Pak team to become the best team in the world for teams to line up to play them without making excuses.

— Ramiz Raja (@iramizraja) September 20, 2021