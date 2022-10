Pakistan vs England, 6th T20I: पाकिस्‍तान की टीम को शुक्रवार रात इंग्‍लैंड के खिलाफ जारी सात मैचों की घरेलू सीरीज के छठे मुकाबले में आठ विकेट से बुरी तरह से शिकस्‍त झेलनी पड़ी. पाकिस्‍तान द्वारा दिए गए 170 रन के लक्ष्‍य को इंग्लिश टीम ने 33 गेंद बाकी रहते ही अपने नाम कर लिया. मैच के दौरान पाक टीम की जितनी धुलाई अंग्रेज टीम ने की, उससे ज्‍यादा फजीहत गेंदबाजी कोच शॉन टेट (Shaun Tait) ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान करा दी. मामला इस कदर बढ़ गया कि प्रेस वार्ता का संचालन कर रहे मॉडरेटर को बीच में आकर टेट से बात करनी पड़ी.Also Read - PAK vs ENG: नसीम शाह के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज हैदर अली भी अस्पताल में भर्ती

मॉडरेटर ने तुरंत आकर शॉन टेट का माइक बंद कर दिया और उनसे बात की. टेट से पूछा गया कि सब ठीक ठाक है. उन्‍हें पत्रकारों के सवालों के जवाब देने में कोई दिक्‍कत तो नहीं है. बातचीत के बाद कुछ समय बाद प्रेस वार्ता शुरू हुई. यह मामला उस वक्‍त शुरू हुआ जब प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की शुरुआत करते हुए मॉडरेटर ने पत्रकारों से एक-एक कर शॉन टेट से अपने सवाल पूछने के लिए कहा. Also Read - PAK vs ENG, 6th T20I Live Streaming: पाकिस्‍तान के पक्ष में 3-2 से सीरीज, कब-कहां देखें छठा मैच?

Pakistan bowling coach Shaun Tait speaks to the media after the sixth T20I#PAKvENG | #UKSePK https://t.co/bS03Yp0WJf

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 30, 2022