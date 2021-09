PAK vs NZ New Zealand Cancelled Tour of Pakistan: पाकिस्तान दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज खेलने गई न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों के चलते यह दौरा रद्द कर दिया है. अब से कुछ ही देर में दोनों टीमों को रावलपिंडी स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज करने उतरना था. लेकिन न्यूजीलैंड सरकार को अपनी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा टीम की सुरक्षा में खतरे का अलर्ट मिला था, जिसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट ने यह दौरा रद्द करने का ऐलान कर दिया है.Also Read - PAK vs NZ- कप्तानी में बदलाव की कोई जानकारी नहीं, सारा ध्यान न्यूजीलैंड सीरीज पर: Babar Azam

न्यूजीलैंड सरकार ने अपने क्रिकेट बोर्ड को यह जानकारी दी थी कि वह खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल यह दौरा रद्द कर दे, जिसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) ने यही किया. इससे पहले कुछ खबरें थीं कि पाकिस्तान दौरे पर गए न्यूजीलैंड के दल में कोरोना वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं. हालांकि इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है. Also Read - PAK vs NZ: न्यूजीलैंड को झटका विकेटकीपर Tom Blundell चोटिल होकर बाहर, Daryl Mitchell को मौका

न्यूजीलैंड की टीम इस दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए पहुंची थी. कीवी टीम ने आज दौरे की औपचारिक शुरुआत से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को इससे हटने की जानकारी दे दी, जिसके बाद इस सीरीज को रद्द कर दिया गया है. Also Read - टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान के कोच बने मैथ्यू हेडन, वर्नान फिलेंडर

The BLACKCAPS are abandoning their tour of Pakistan following a New Zealand government security alert.

Arrangements are now being made for the team’s departure.

More information | https://t.co/Lkgg6mAsfu

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 17, 2021