New Zealand Tour of Pakistan: 18 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर जा रही न्यूजीलैंड की टीम को यहां बिना DRS (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) के बिना ही मैच खेलने होंगे. कीवी टीम यहां मेजबाज टीम के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलने आ रही है. यह सीरीज 17 सितंबर से शुरू होंगे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और प्रसारकों को इस यह टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने वाला कोई मान्यता प्राप्त प्रदाता नहीं मिला है, जिसके बाद यह फैसला किया गया कि अब यह सीरीज बिना DRS के ही खेली जाएगी.Also Read - Pakistan Cricket Team Interim Coach Saqlain Mushtaq says he will take complete responsibility of Team

सूत्रों ने कहा, ‘सदस्य बोर्ड में डीआरएस प्रौद्योगिकी प्रदाता हो सकते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से मंजूरी प्राप्त हों.’ उन्होंने कहा कि डीआरएस प्रौद्योगिकी लाहौर में अक्टूबर में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए उपलब्ध रहेगी. Also Read - T20 World Cup टीम के चयन से नाखुश थे Misbah-ul-Haq, इस्तीफे की वजह आई सामने!

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज में तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे. वनडे सीरीज के सभी मैच रावलपिंडी में 17, 19 और 21 सितंबर को खेले जाएंगे, जबकि इसके बाद टी20 सीरीज लाहौर में खेली जाएगी. Also Read - Misbah Ul Haq ने मुख्‍य कोच के पद से दिया इस्‍तीफा, T20 विश्‍व कप की टीम का आज ही हुआ है ऐलान

न्यूजीलैंड की टीम इस नई सदी में दूसरी बार पाकिस्तान का दौरा कर रही है. इससे पहले वह 2003 में यहां पर आई थी. 18 साल पहले साल 2003 में जब कीवी टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तब उसने यहां 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जिसमें मेजबान टीम ने उसका क्लीन स्वीप किया था. अब इस दौरे पर न्यूजीलैंड इस पुराने हिसाब को भी चुकता करने की पूरी कोशिश करेगा.

पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिहाज से यह दौरा बेहद खास है. न्यूजीलैंड के बाद यहां इंग्लैंड की टीम टी20 सीरीज के लिए दौरा करेगी, जबकि इससे पहले इस साल श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका के टीमें भी यहां का दौरा कर चुकी हैं.