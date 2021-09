हाल ही में न्यूजीलैंड (New Zealand Tour of Pakistan) की टीम ने पाकिस्तान जाकर उसके खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज खेलने से इनकार कर दिया. दोनों टीमों को 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलनी थी. लेकिन पहले वनडे से ऐन पहले न्यूजीलैंड ने अपनी सुरक्षा को खतरा बताकर मैदान पर उतरने से इनकार कर दिया और यह दौरा रद्द कर दिया. अब पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने इस दौरे के रद्द होने में भारत का कनेक्शन बताया है. यह फवाद चौधरी की बौखलाहट ही है क्योंकि इससे एक दिन पहले उन्होंने अमेरिका की साजिश करार दिया था.Also Read - Pakistan vs New Zealand: टॉम लेथम ने पाकिस्‍तान दौरा रद्द होने का किया समर्थन, कहा- ऐतिहासिक क्षण गंवा दिए

न्यूजीलैंड के दौरा रद्द करने के बाद बीते सोमवार को इंग्लैंड ने भी अपनी महिला और पुरुष टीमों को पाकिस्तान का आगामी दौरा रद्द करने का ऐलान किया. इसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में माहौल काफी गंभीर है. फवाद चौधरी ने बुधवार को आरोप लगाया कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धमकी भरा ईमेल भारत से भेजा गया था. पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के खिलाफ ऊल जुलूल बयान देने में माहिर रहा है और उसका यह बयान भी उसकी बौखलाहट की एक और कड़ी है.

पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद के साथ बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेस में चौधरी ने कहा कि अगस्त में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी अहसानुल्लाह अहसन के नाम पर एक फर्जी पोस्ट बनाई गई, जिससे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) और सरकार को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से बचने को कहा गया कि उसे निशाना बनाया जाएगा.

इसके बावजूद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंच गई. चौधरी ने कहा कि पर पहले मैच के दिन न्यूजीलैंड अधिकारियों ने कहा कि उनकी सरकार को खतरे की चिंता है और उन्होंने दौरा रद्द कर दिया.

‘डॉन न्यूज’ ने उनके हवाले से कहा, ‘पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अधिकारी, गृह मंत्रालय की सुरक्षा टीम, हर कोई उनके पास गया कि उनसे इस धमकी को साझा करें. लेकिन वे हमारी तरह ही अनजान थे.

उन्होंने कहा कि एक दिन बाद एक और धमकी भरा मेल न्यूजीलैंड टीम को भेजा गया जिसके लिये हम्जा अफरीदी की आईडी का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने दावा किया कि जांच करने वाले अधिकारियों को पता चल गया था कि यह ईमेल भारत में किसी डिवाइस से भेजा गया था. उन्होंने दावा किया, ‘यह ‘वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क’ (VPN) से भेजा गया था, जिसमें इसकी जगह सिंगापुर दिखाई गई थी.’

उन्होंने कहा कि इस डिवाइस पर 13 और भी आडी थी जिसमें से ज्यादातर सभी भारतीय नामों की ही थी. चौधरी ने दावा किया, ‘न्यूजीलैंड टीम को जो धमकी दी गई थी, उसके लिए भारत में इस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था. एक फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया गया लेकिन यह महाराष्ट्र से भेजा गया था.’

