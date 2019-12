कराची टेस्‍ट के दौरान पाकिस्‍तान के 16 साल के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने पांच विकेट हॉल अपने नाम किया. वो अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के तेज गेंदबाज बन गए हैं. मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान नसीम शाह रो पड़े.

शाह ने महज 16 साल और 307 दिन की उम्र में यह कारनामा किया. विश्‍वा फर्नांडो को शून्‍य पर आउट करने के साथ ही उन्‍होंने अपने करियर का पहला पांच विकेट हॉल पूरा किया.

नसीम शाह के पांच विकेट हाल की मदद से ही पाकिस्‍तान की टीम श्रीलंका पर 263 रन से जीत दर्ज करने में सफल रही. इसके साथ ही पाकिस्‍तान ने टेस्‍ट सीरीज पर 1-0 से कब्‍जा कर लिया है.मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस के दौरान नसीम शाह की आंख से आंसू छलग गए.

Emotions overflowed for Naseem Shah as he sheds his tears.. He always wanted to dedicate his 5-fer to his mother but since she has recently passed away .. he will now be dedicating his success to his father. #PakvSL https://t.co/qkLJJXXp87 pic.twitter.com/Ogp6Gvpb5X

— Sawera Pasha (@sawerapasha) December 23, 2019