तमाम तरह की हां ना के बीच श्रीलंका की टीम पाकिस्‍तान जाकर वहां दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है. दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 11 दिसंबर को खेला जाना है. इसी बीच खबर आ रही है कि श्रीलंका की टीम के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल पाकिस्‍तान दौरे पर नहीं जाएंगे.

32 साल के सुरंगा लकमल को डेंगू हो गया है, जिसके चलते उन्‍हें सीरीज से बाहर रखा गया है. श्रीलंका क्रिकेट की तरफ से जारी बयान में इस बात की पुष्टि की गई. बताया गया कि स्‍क्‍वाड में असिथा फर्नांडो को शामिल किया जा रहा है.

श्रीलंका क्रिकेट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, “श्रीलंका की राष्‍ट्रीय टीम पाकिस्‍तान के लिए आठ दिसंबर की रात को निकल गई है. वहां हम दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलने वाले हैं. तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल डेंगू की चपेट में आ गए हैं. जिसके चलते उनका नाम स्‍क्‍वाड से वापस ले लिया गया है. उनके विकल्‍प के तौर पर असिथा फर्नांडो को स्‍क्‍वाड में शामिल किया गया है.”

Sri Lanka National Team will leave for Pakistan tonight ( 08th December) to take part in a two match test series.

Fast Bowler Suranga Lakmal has contracted dengue and will not travel with the team to Pakistan. Asitha Fernando comes in as the replacement. #PAKvSL pic.twitter.com/1A73IaieM8

— Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) December 8, 2019