लाहौर: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए बुधवार को कई अहम फैसले लिए. बोर्ड ने पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक को क्रिकेट टीम का मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है. पाकिस्तानी टीम जुलाई में 2019 विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुंचने में विफल रही थी, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्य कोच मिकी आर्थर के कार्यकाल को नहीं बढ़ाने का फैसला किया.

मिकी आर्थर के साथ गेंदबाजी कोच अजहर महमूद और बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर को भी बाहर कर दिया गया था. पीसीबी ने कहा कि मिस्बाह 2023 में होने वाले क्रिकेट विश्वकप तक मुख्य कोच होंगे. पीसीबी के बयान के अनुसार, ‘‘पूर्व कप्तान मिस्बाह को तीन साल के अनुबंध पर सभी तीनों प्रारूपों में पाकिस्तान पुरुष राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है.’’

